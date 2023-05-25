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Росія від початку вторгнення вивезла з України близько 4 мільйонів тонн зерна
13:08 25.05.2023 |
За оцінками Української зернової асоціації, від початку повномасштабного вторгнення в України вкрадено близько 4 млн т зерна.
Про це розповів президент УЗА Микола Горбачьов в ефірі телеканалу Freedom, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу асоціації.
Він зазначив, що покупцями вкраденого зерна стали підсанкційні країни, але вони обережно ставляться до вкраденого в України зерна. Зокрема, був випадок, коли Лівія відмовилася його купувати. Горбачьов наголосив, що торгувати краденим товаром РФ стає дедалі складніше.
"За краденим зерном кораблі заходять як злочинці - вночі: відключають GPS-трекери, проходять як невидимки, вантажаться, а потім йдуть у невідомому напрямку. Однак програма marine traffic дає змогу відстежити, куди ці кораблі прямують, скільки і що перевозять. Усі факти Україна фіксує", - пояснив президент УЗА.
Горбачьов зауважив, що РФ краде не лише українське зерно, а й покупців.
"Під час війни Росія використовує механізм блокування України як великого експортера, щоб самій працювати в країнах нашого традиційного збуту. Якщо Україна платить мільярди за простій, то у РФ простоїв немає. Їхня пропозиція для клієнта може видаватися кращою", - розповів він.
За його словами, РФ саме таким методом зміцнила свої позиції на ринку найбільшого імпортера пшениці Єгипту, куди наростила поставки. Покупці зерна потребують ритмічних поставок, щоб завантажити роботою свої млини. Вироблене на них борошно потрібне для випічки хліба. Покупець змушений обирати більш надійного постачальника - це основна причина втрати Україною своїх ринків збуту зернових.
Як повідомляв Укрінформ, прокуратура АРК та м. Севастополь у лютому 2023 року оголосила підозру через перевезення вкраденого українського збіжжя капітану російського судна «Надежда», який тричі за 2022 рік заходив до закритого торговельного порту «Севастополь».
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