Збитки через простій суден у чергах «зернового коридору» сягнули USD1 млрд - УЗА

Збитки, яких зазнала Україна через простій кораблів у чергах "зернового коридору", становлять понад USD1 млрд, заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов.

"Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго в черзі", - пояснив він в ефірі Freeдом.

Горбачов зазначив, що РФ не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден, які стоять у черзі, це не дає змоги портовим терміналам працювати ритмічно.

За словами президента УЗА, "зерновий коридор" є вельми ефективним каналом постачань українських сільгосптоварів за кордон, адже ним було відправлено клієнтам 50% усієї експортованої агропродукції. Ще 50% експортували альтернативними шляхами: через Дунай, залізницею та автотранспортом.

Розповідаючи про зупинку роботи морського порту "Південний" і виключення його з роботи "зернового коридору", Горбачов зазначив, що це стало "черговою перемогою РФ у торгах", які відбуваються в рамках перемовин у Стамбулі щодо відновлення експорту української сільгосппродукції морем, і висловив сподівання, що вихід із ситуації буде знайдено.

"Росія маніпулює будь-якими даними. Вона намагається внести будь-яку турбулентність (у переговори - ІФ-У), щоб усе було непрогнозовано. Порт "Південний" - один із найефективніших за відвантаженням зерна. Відповідно, він найбільше був завантажений", - пояснив він і додав, що наразі питання з експортом української сільгосппродукції з порту не вирішено.

Розповідаючи про вкрадене російською стороною українське зерно, Горбачов повідомив, що всі факти крадіжки документує Міністерство закордонних справ України, що знає прізвища всіх команд суден, які його перевозять. "Я впевнений, що Україна отримає компенсацію за все вкрадене зерно", - наголосив він.

За оцінками УЗА, в України з початку повномасштабного вторгнення вже вкрадено близько 4 млн тонн зерна. Його покупцями стали підсанкційні країни. Але вони також обережно ставляться до вкраденого в України зерна. Зокрема, був випадок, коли Лівія відмовилася його купувати, розповів Горбачов і додав, що торгувати краденим товаром РФ стає дедалі складніше.

"За краденим зерном кораблі заходять як злочинці - вночі: відключають GPS-трекери, проходять як невидимки, вантажаться, а потім ідуть у невідомому напрямку. Однак програма marine traffic дає змогу відстежити, куди ці кораблі прямують, скільки і що перевозять. Усі факти Україна фіксує", - пояснив він.

Президент УЗА вказав, що РФ краде не лише українське зерно, а й покупців. "Під час війни Росія використовує механізм блокування України як великого експортера, щоб самій працювати в країнах нашого традиційного збуту. Якщо Україна платить мільярди за простій, то у РФ простоїв немає. Їхня пропозиція для клієнта може видаватися кращою", - сказав Горбачов.

За його словами, РФ саме таким методом зміцнила свої позиції на ринку найбільшого імпортера пшениці Єгипту, куди наростила поставки. Покупці зерна потребують ритмічних поставок, щоб завантажити роботою свої млини. Вироблене на них борошно потрібне для випічки хліба. Покупець змушений обирати більш надійного постачальника - це основна причина втрати Україною своїх ринків збуту зернових, пояснив президент УЗА.

Він підтвердив, що українські зернотрейдери очікують розблокування портів у Миколаєві, де розташовані 11 сучасних терміналів, через які можна було б відвантажити на експорт близько половини всіх поставок морем. Однак зернотрейдери розуміють складність реалізації цієї ініціативи через окупацію російськими військовими одного боку Дніпра, звідки можуть здійснюватися обстріли суден.

Розповідаючи про прогнози врожаю зернових 2023 року, Горбачов зазначив, що зниження виробництва до 65 млн тонн зернових і олійних абсолютно не загрожує продовольчій безпеці України, оскільки для задоволення потреб внутрішнього ринку достатньо 24-25 млн тонн зернових, а самого хліба Україні потрібно близько 3,5 млн тонн.

"Голод нам не загрожує. Ми повністю забезпечуємо свою продовольчу безпеку. Однак Україна настільки інтегрована у світову економіку і всесвітню систему продовольчої безпеки, що припинення поставок на світові ринки призведе до зростання інфляції навіть у розвинених країнах. А в країнах, що розвиваються, взагалі може виникнути голод", - пояснив президент УЗА.

Горбачов нагадав, що Україна, за даними на 15 травня, експортувала 52 млн тонн зернових та олійних. Разом з олією та шротом це становитиме понад 60 млн тонн сільгосптоварів.

"Ми нагодували за межами України втричі більше населення, ніж проживає у нас у країні. Щорічно Україна годує від 100 млн до 200 млн осіб. Якщо люди з країн, що розвиваються, не отримають українське зерно, то активізуються міграційні процеси, голод і, можливо, зросте смертність", - резюмував президент УЗА.

При цьому заяви РФ про скорочення експорту добрив і зерна він назвав брехнею і маніпуляцією, оскільки статистика і факти, за його словами, доводять протилежне.