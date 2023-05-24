Замість радянських ГОСТів: в Україні затвердили нові вимоги до якості картоплі

В Україні вперше за роки незалежності розроблено новий національний стандарт для продовольчої картоплі, він набуде чинності 1 червня. Відповідний наказ №102 оприлюднило ДП "Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації та сертифікації якості". Про це повідомила пресслужба УкрНДНЦ.

Новий стандарт замінить радянські ГОСТи 7176-85 і ГОСТ 26545-85.

Тепер в Україні залежно від термінів збирання розрізнятимуть картоплю ранню та пізню. Залежно від якості її ділять на три класи - екстра, першого та другого сорту. Залежно від використання картопля може бути митою і немитою.

Національний стандарт передбачає основні характеристики та норми для картоплі з урахуванням її сортності, які описують зовнішній вигляд, запах, смак картоплі, вид її внутрішньої частини.

Стандартом вказується допустимий вміст токсичних елементів у продовольчій картоплі та подано вимоги до її калібрування. Окремі пункти присвячені маркуванню товарної етикетки картоплі, особливостям її фасування, транспортування.

Стандарт також передбачає принцип відбору проб під час реалізації картоплі, методи контролю отриманих результатів.

Національний стандарт на картоплю пройшов трирічний етап узгодження з найбільшими учасниками ринку, представниками ритейлу, а також був схвалений технічним комітетом стандартизації "Продукти з овочів та фруктів та обладнання для їхнього перероблення", зазначається у повідомленні УкрНДНЦ.