Уряд України розширив перелік культур для отримання грантів на садівництво

Кабінет Міністрів додав шипшину й мигдаль до списку плодово-ягідних культур, на посадку яких можна отримати грант за державною програмою для створення або розвитку садівництва, виноградарства та вирощування ягід.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів №738 "Деякі питання надання грантів бізнесу" на засіданні уряду у вівторок.

За інформацією Мельничука, для мигдалю встановлено окремий перелік областей для здійснення посадок.

Згідно з постановою, підприємство, яке отримало грант, має підтвердити створення нових робочих місць копіями документів, поданими органам Державної податкової служби. Зокрема, потрібно подати копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останні звітні періоди.

Крім того, уряд визначив перелік податків і зборів для моніторингу та фіксації повернення використаних бюджетних коштів суб'єктом господарювання.

Як повідомлялося, від початку цього року станом на 19 травня 61 агропідприємство отримало на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства й тепличного господарства 201 млн грн у межах профільного урядового гранту.