Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень скоротився на 78% - УКАБ

Упродовж 42 тижня роботи «зернового коридору», з 15 по 21 травня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 118,3 тис. т агропромислової продукції, що на 78% менше, ніж за попередній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що за минулий тиждень в українських морпортах було завантажено 4 судна, що на 9 одиниць менше, ніж за попередній тиждень. В УКАБ пояснюють, що ці судна завантажені, але ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. За даними асоціації, це найнижчий показник завантаження цього року.

Крім цього, з моменту поновлення роботи «зернового коридору» інспекцію на вхід пройшло лише 11 суден, що є дуже низьким показником, враховуючи значну чергу суден на вхід.

Найбільше протягом 42 тижня роботи "зернового коридору" було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту - 78%), макухи соняшникової (17%) та пшениці (6%). Українська продукція була відправлена в країни: Азії (Саудівська Аравія, Туреччина), Африки (Марокко) та Європи (Італія).

Всього від початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 21 травня 2023 року Україна експортувала 30,3 млн т продукції АПК.

Як повідомляв Укрінформ, Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте в Росії заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 17 травня повідомив, що угода діятиме до 18 липня 2023 року.