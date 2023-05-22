Ринок овочів у 2023 р. скоротився на 30% і не повернувся до довоєнного рівня - «Рійк Цваан Україна»





Українське овочівництво 2023 року не повернеться до обсягів виробництва довоєнного 2021 року, а загальне падіння ринку оцінюється на рівні 25-30%, хоча за різними культурами цей відсоток різниться, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор "Рійк Цваан Україна" Іво Кюмюрджієв.

"Хороші ціни на овочі у 2022 році залучили багато виробників до вирощування овочів цього року. Спостерігається зростання практично за всіма культурами порівняно з 2022 роком, за винятком томатів захищеного ґрунту. Найбільше розширення площ буде помітне у культурах, які швидко ростуть, таких як редиска та корнішони (огірок - ІФ-У), у плівкових теплицях і відкритого ґрунту для переробки, а також під кавуном, білоголовою капустою та цибулею", - зазначив він.

Керівник українського представництва голландської селекційної компанії нагадав, що овочева столиця України Херсон, а також Дніпропетровська та Запорізька області, які виробляли понад 35% овочів у промислових масштабах, досі частково окуповані або перебувають у безпосередній близькості до зони бойових дій, що не дасть змоги виростити там урожай овочів у сезоні-2023.

За інформацією Кюмюрджієва, співробітники насіннєвої компанії виокремили кілька тенденцій трансформації промислового овочівництва в Україні.

"У нас з'являються "нові центри овочівництва", які можна розділити на кілька категорій. До перших належать підприємства, переміщені з прифронтових та окупованих територій у центральну та західну частини країни. До других - наявні підприємства в цих самих регіонах, які намагаються збільшити виробництво традиційних для своїх областей овочів", - пояснив він.

Директор "Рійк Цваан Україна" також розповів, що в центральних і західних областях з'явилися новостворені компанії, які намагаються вирощувати нові для себе або для їхніх регіонів роботи овочеві культури. Зокрема, у сезоні 2023 року вони спробують виростити кавун, диню, перці та інші овочі.

Кюмюрджієв також відзначив зростання зацікавленості до овочівництва в невеликих домогосподарств, зокрема внутрішньо переміщених осіб, які вирощують овочі для задоволення власних потреб.

"Загальне скорочення виробництва в південних і східних областях значно більше, ніж загальне скорочення споживання овочів, спричинене відпливом людей із країни через воєнні дії та падінням купівельної спроможності українців. Те, що виробники постраждалих регіонів намагаються відновити вирощування овочів у порівняно безпечних регіонах і збільшити виробництво завдяки переміщенню, не компенсує повністю потребу ринку в овочевій продукції", - прогнозує експерт.

Кюмюрджієв вважає, що навіть після закінчення війни щонайменше протягом наступних двох-трьох років будуть проблеми з відновленням овочівництва в південних регіонах.

"Там потрібно розмінувати землі, відновити й заново побудувати системи зрошення і вирішити ще безліч проблем", - наголосив він.

Говорячи про виклики, які стоять перед промисловим овочівництвом у нових регіонах, керівник "Рійк Цваан Україна" назвав відсутність вільних площ сільгоспземель, зрошення, що особливо проблематично в західних областях України, обігових коштів та матеріально-технічної бази. Крім того, овочівники західних областей вельми гостро відчувають проблеми з робочою силою, більша частина якої мобілізована або виїхала за кордон.

Кюмюрджієв також назвав серед стримувальних чинників розвитку овочівництва в західних областях здебільшого малий розмір господарств, площі яких не перевищують 50 га, що ускладнює перспективу нарощування виробництва.

Керівник насіннєвої компанії наголосив на дефіциті необхідних знань щодо вирощування культур у нових для промислового овочівництва регіонах, особливо з огляду на регіональні кліматичні умови, що стали новими для фахівців-переселенців.

Для підвищення оптимізму Кюмюрджієв порадив пам'ятати, що промислове овочівництво стало великою нішею з величезними можливостями, а також нагадав про надзвичайно високі ціни на овочі.

"Рійк Цваан" - одна з провідних селекційних компаній, яка входить до п'ятірки світових виробників насіння овочевих культур. Штаб-офіс компанії розташований у Нідерландах. "Рійк Цваан" має представництва в 30 країнах. В Україні працює з 1998 року. Є лідером із продажу насіння томатів, огірків, капусти та зелених культур, зокрема салатів.