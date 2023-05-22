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АНАЛІТИКА

В Україні аграрне виробництво знизиться на 10% порівняно з минулим роком

15:44 22.05.2023 |

Новини АПК

 

Аграрне виробництво України у 2023 році знизиться на 10% у порівнянні з минулим роком.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба міністерства.

За його словами, український агросектор показав, що може швидко адаптувався до роботи в умовах війни навіть попри втрату виробництва.

"У 2023 році аграрне виробництво знизиться на 10% у порівнянні з 2022, проте буде збережено продуктивність виробництва, експорт продукції та робота внутрішнього ринку" - сказав Висоцький під час дискусії з представниками французького бізнесу на тему "Стійкість економіки України: фокус на агросектор та логістику", яка відбулась у Києві.

Крім того, протягом останніх кількох тижнів важливим залишається питання збереження експорту української продукції. Через обмеження в роботі зернового коридору Україна експортує більше агропродукції в напрямку ЄС.

Заступник міністра додав, що рішення Єврокомісії про пролонгацію ще на рік нульового мита на експорт з України є дуже позитивним сигналом і підтримкою.

За матеріалами: Економічна правда
 

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