В Україні аграрне виробництво знизиться на 10% порівняно з минулим роком

Аграрне виробництво України у 2023 році знизиться на 10% у порівнянні з минулим роком.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба міністерства.

За його словами, український агросектор показав, що може швидко адаптувався до роботи в умовах війни навіть попри втрату виробництва.

"У 2023 році аграрне виробництво знизиться на 10% у порівнянні з 2022, проте буде збережено продуктивність виробництва, експорт продукції та робота внутрішнього ринку" - сказав Висоцький під час дискусії з представниками французького бізнесу на тему "Стійкість економіки України: фокус на агросектор та логістику", яка відбулась у Києві.

Крім того, протягом останніх кількох тижнів важливим залишається питання збереження експорту української продукції. Через обмеження в роботі зернового коридору Україна експортує більше агропродукції в напрямку ЄС.

Заступник міністра додав, що рішення Єврокомісії про пролонгацію ще на рік нульового мита на експорт з України є дуже позитивним сигналом і підтримкою.