Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні ще залишилось близько 10 мільйонів тонн зерна на експорт

16:58 19.05.2023 |

Новини АПК

 

Україна ще може експортувати близько 10 млн т перехідних залишків зерна із минулих сезонів.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Найголовніше завдання, яке стоїть на найближчі два місяці - це здійснити експорт тих перехідних залишиків, які ще є в Україні. За попередніми підрахунками, їх порядка 10 млн т (зерна - авт.)", - сказав він.

Марчук зазначив, що для українських товаровиробників дуже важливо, щоб "зерновий коридор" та "Шляхи солідарності", якими Україна експортує продовольство до ЄС, працювали і у наступному сезоні.

За його словами, у новому сезоні, який розпочнеться у липні цього року, Україна зможе потенційно експортувати приблизно 30 млн т зерна.

Як повідомлялося, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, у поточному маркетинговому році (з липня 2022 року по 17 травня 2023 року) Україна експортувала 43,952 млн т зернових та зернобобових, у тому числі 15,066 млн т пшениці, 2,598 млн т ячменю та 25,96 млн т кукурудзи.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5179
  0,0292
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0510  0,06 0,17 37,5910  0,07 0,18
EUR 40,0567  0,19 0,47 40,9427  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес