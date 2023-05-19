В Україні ще залишилось близько 10 мільйонів тонн зерна на експорт

Україна ще може експортувати близько 10 млн т перехідних залишків зерна із минулих сезонів.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Найголовніше завдання, яке стоїть на найближчі два місяці - це здійснити експорт тих перехідних залишиків, які ще є в Україні. За попередніми підрахунками, їх порядка 10 млн т (зерна - авт.)", - сказав він.

Марчук зазначив, що для українських товаровиробників дуже важливо, щоб "зерновий коридор" та "Шляхи солідарності", якими Україна експортує продовольство до ЄС, працювали і у наступному сезоні.

За його словами, у новому сезоні, який розпочнеться у липні цього року, Україна зможе потенційно експортувати приблизно 30 млн т зерна.

Як повідомлялося, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, у поточному маркетинговому році (з липня 2022 року по 17 травня 2023 року) Україна експортувала 43,952 млн т зернових та зернобобових, у тому числі 15,066 млн т пшениці, 2,598 млн т ячменю та 25,96 млн т кукурудзи.