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Зернова угода: Росія погодилась відновити інспекції суден до портів, але не всіх
13:57 19.05.2023 |
Росія погодилась відновити вхідні інспекції суден, які прямують в два з трьох портів, на які поширюється чорноморська "зернова ініціатива".
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Станом на ранок 19 травня стало відомо, що Росія погодилася відновити інспекції вхідного флоту до портів "Одеса" та "Чорноморськ", але відмовилася інспектувати судна, що прямують на порт "Південний", - сказав він у.
Останнє судно на вхід в порти було проінспектовано 6 травня. З 7 травня рух нових суден в напрямку портів був зупинений через позицію російської делегації у Спільному координаційному центрі.
Васьков додав, що в черзі на захід перебувало 62 судна.
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