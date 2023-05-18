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АНАЛІТИКА

«Зерновий коридор» досі не відновив роботу - на інспекцію очікують 62 судна

 

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, наразі 62 судна очікують на інспекцію для заходу в українські морські порти, і жодне з них не було погоджене російською стороною.

Як передає Укрінформ, про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков в інтерв'ю для "Голосу Америки".

"Наші турецькі партнери підтвердили 120 днів (тривалість погодженої у березні роботи "зернового коридору" - ред.). І Організація Об'єднаних Hацій - 120 днів. російська федерація фактично сказала, що ми вийдемо за 60 днів. Тому те, що вчора було сказано всіма сторонами угоди - що вона подовжена, ми вважаємо, що вона просто розблокована. Але поки що на словах. Тому що, незважаючи на вчорашні заяви, і вчора, і сьогодні, досі не проінспектоване жодне судно. Тобто 62 судна залишаються в очікуванні інспекції на вхід. Жодна не погоджена всіма сторонами угоди, а саме російською федерацією", - сказав він.

За словами Васькова, кількість інспекцій повинна бути достатньою, щоб судна не очікували на них більш як дві доби. Він зазначив, що це може бути десять інспекцій на добу, а може бути п'ятнадцять, двадцять.

На переконання заступника міністра, Спільний координаційний центру має координувати роботу коридору, а не регулювати через рішення однієї з чотирьох сторін, що робити, а чого не робити.

"На нашу думку, <...> 16 інспекцій на добу в обидва напрямки - як на вхід, так і на вихід - буде достатньо, щоб не було черги, щоб світ отримував максимум продовольства. Якщо це буде система", - наголосив Васьков.

Як повідомляв Укрінформ, Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте в росії заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 17 травня повідомив, що угода діятиме до 18 липня 2023 року.
 

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