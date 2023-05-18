Українські аграрії вже залучили ₴31,8 мільярда кредитів

Станом на 18 травня українські аграрії від початку 2023 року скористалися програмами кредитування на загальну суму 31,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області - 7,06 млрд грн, Вінницької - 3,5 млрд грн та Дніпропетровської області - 2,6 млрд грн. Сільгоспвиробники Кіровоградської області вже залучили кредитів на 2,35 млрд грн, Одеської - на 2,1 млрд грн.

За даними міністерства, станом на 18 травня 4,7 тис. підприємств отримали 17,8 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». За цією програмою найбільше кредитів припало на Кіровоградщину: 697 господарств отримали 1,97 млрд грн. Для 610 господарств Вінницької області вже виділено 1,9 млрд грн. В Одеській області 1,8 млрд грн отримали 466 господарств. На Київщині 354 господарства отримали 1,6 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2023 року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки сільгосптоваровиробників і успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану. Для аграріїв передбачається можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Тобто, застава для отримання такого фінансування становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією держави.