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АНАЛІТИКА

Останнє судно у межах «зернової угоди» залишило український порт

12:50 17.05.2023 |

Новини АПК

 

Останнє судно залишило порт в Україні в середу в межах угоди, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

"Останнє судно вийшло з порту в Україні в середу згідно з угодою, що дозволяє безпечний експорт українського зерна в Чорному морі, за день до того, як РФ зможе вийти з угоди через перешкоди для її експорту зерна та добрив", - йдеться у повідомленні.

За даними ООН, судно DSM Capella вийшло з порту Чорноморська з 30 тисячами тонн кукурудзи на борту та прямує до Туреччини.

Як повідомлялося, «зернову угоду» укладено у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та росії. Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня. 17 листопада 2022 року угоду продовжили на 120 днів, до 18 березня 2023 року.

Пізніше в Міністерстві відновлення заявили, що ініціативу продовжать знову на 120 днів. Своєю чергою Росія повідомила, що продовження угоди можливе лише на 60 днів у разі, якщо не буде виконано перелік вимог щодо її сільськогосподарського експорту.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявляв на засіданні Ради Безпеки ООН, що РФ вдає, ніби має збитки від Чорноморської зернової ініціативи, хоча насправді вдвічі збільшила експорт свого зерна.
 

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