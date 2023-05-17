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Експорт «зерновим коридором» минулого тижня збільшився на 36%, але заходження суден в українські порти зупинилося - УКАБ
11:43 17.05.2023 |
Україна експортувала через морські порти Одеської області за 41-й тиждень роботи "зернового коридору", з 8 до 14 травня, 550,3 тис. тонн агропродукції - на 36% більше, ніж тижнем раніше, але інспекції суден на вхід в українські порти зупинилися, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
"Стабільна робота "зернового коридору" заблокована російською стороною. Так, за 41-й тиждень роботи "зернового коридору" жодне судно не пройшло інспекцію на вхід та жодне судно не зареєстроване для огляду на вхід. Крім цього, 60 суден перебувають в очікуванні огляду", - зазначив УКАБ.
За його інформацією, наразі в морських портах вантажаться лише судна, які зайшли раніше, росіяни практично зупинили можливість подальшого експорту української агропродукції морським шляхом.
Згідно з даними УКАБ, кількість завантажених кораблів минулого тижня становила 13 одиниць, що на два судна більше, ніж попереднього тижня. Судна завантажені, проте вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху до клієнтів.
Як уточнив УКАБ, у структурі експорту української сільгосппродукції на 41-му тижні найбільші частки припали на кукурудзу (50%), пшеницю (28%) і ячмінь (13%).
Українська продукція вирушила до Європи (Іспанія) - 127 тис. тонн, країн Азії (Бангладеш, Китай і Туреччина) - 265 тис. тонн і Африки (Єгипет і Судан) - 158 тис. тонн.
Загалом від початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року до 14 травня 2023 року вдалося експортувати 30,2 млн тонн агропродукції, що виводить на середній обсяг відправлення на тиждень 736,6 тис. тонн.
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