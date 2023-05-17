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Мінагрополітики закликає унормувати процес реструктуризації кредитних боргів для аграріїв
09:33 17.05.2023 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України разом із НБУ, банками та аграрними асоціаціями продовжують шукати шляхи вирішення питання реструктуризації кредитної заборгованості аграріям на окупованих і деокупованих територіях.
Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час наради за участю представників Мінагрополітики, НБУ, банків та фермерів, фермери, чиї поля тимчасово окуповані, заміновані або знаходяться в зоні бойових дій, не мають доходів, щоб сплачувати наявні кредити. Тому їм потрібна допомога, зокрема щодо відстрочення виплат по кредитних заборгованостях.
Висоцький звернувся до представників банківського сектору розглядати кожен випадок індивідуально, відповідно до конкретних обставин. Заступник міністра висловився за необхідність унормування процесу реструктуризації боргів для постраждалих аграріїв.
"Ми закликаємо представників банків підтримати аграріїв у складний період і розглянути можливість реструктуризації боргів, не застосовувати нарахування штрафних санкцій та стягнення кредитів з отримувачів чи поручителів", - зазначив Висоцький.
У НБУ відзначили, що розробляють рекомендації для банківського сектору щодо лояльних умов реструктуризації кредитної заборгованості.
Банки підтвердили готовність допомогти українським агровиробникам і розглянути кожен випадок індивідуально.
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