Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінагрополітики закликає унормувати процес реструктуризації кредитних боргів для аграріїв

09:33 17.05.2023 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України разом із НБУ, банками та аграрними асоціаціями продовжують шукати шляхи вирішення питання реструктуризації кредитної заборгованості аграріям на окупованих і деокупованих територіях.

Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час наради за участю представників Мінагрополітики, НБУ, банків та фермерів, фермери, чиї поля тимчасово окуповані, заміновані або знаходяться в зоні бойових дій, не мають доходів, щоб сплачувати наявні кредити. Тому їм потрібна допомога, зокрема щодо відстрочення виплат по кредитних заборгованостях.

Висоцький звернувся до представників банківського сектору розглядати кожен випадок індивідуально, відповідно до конкретних обставин. Заступник міністра висловився за необхідність унормування процесу реструктуризації боргів для постраждалих аграріїв.

"Ми закликаємо представників банків підтримати аграріїв у складний період і розглянути можливість реструктуризації боргів, не застосовувати нарахування штрафних санкцій та стягнення кредитів з отримувачів чи поручителів", - зазначив Висоцький.

У НБУ відзначили, що розробляють рекомендації для банківського сектору щодо лояльних умов реструктуризації кредитної заборгованості.

Банки підтвердили готовність допомогти українським агровиробникам і розглянути кожен випадок індивідуально.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8104
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1896  0,08 0,21 37,7486  0,06 0,15
EUR 40,4032  0,04 0,11 41,2721  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес