Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні вже посіяли понад 3,5 мільйона гектарів зернових

12:53 12.05.2023 |

Новини АПК

 

В Укріаїні станом на першу половину травня аграрії вже посіяли 3,587 млн га зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що в Україні вже посіяно: 246,6 тис. га ярої пшениці, 736,7 тис. га ярого ячменю, 131,1 тис. га гороху, 141 тис. га вівса, понад 2,265 млн га кукурудзи, 8,34 тис. га гречки, 10,9 тис. га проса, а також 46,92 тис. га інших зернових та зернобобових.

Українські аграрії посіяли за минулий тиждень понад 1,266 млн га зернових та зернобобових культур, у лідерах сільгосптоваровиробники Полтавщини, які засіяли 179,2 тис. га.

Станом на першу половину травня в Україні вже посіяно 2,725 млн га соняшнику. Найбільше цієї культури посіяли на Полтавщині - 357,1 тис. га. Сівбу сої проводять 22 області України, уже посіяно 748,8 тис. га. Аграрії Тернопільщини посіяли 100,1 тис. га - це найбільший показник з-поміж усіх областей.

Сівбу цукрових буряків проводять аграрії 14 областей, вже посіяно 204,8 тис. га. Найбільше цю культуру посіяли на Вінниччині - 52 тис. га.

За прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2023 році основні ярі культури будуть посіяні на 5700,1 тис. га, що на 206,5 тис. га менше, ніж торік.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9713
  0,0731
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2766  0,05 0,15 37,8434  0,02 0,05
EUR 40,6648  0,15 0,37 41,5393  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес