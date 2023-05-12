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В Україні вже посіяли понад 3,5 мільйона гектарів зернових
12:53 12.05.2023 |
В Укріаїні станом на першу половину травня аграрії вже посіяли 3,587 млн га зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що в Україні вже посіяно: 246,6 тис. га ярої пшениці, 736,7 тис. га ярого ячменю, 131,1 тис. га гороху, 141 тис. га вівса, понад 2,265 млн га кукурудзи, 8,34 тис. га гречки, 10,9 тис. га проса, а також 46,92 тис. га інших зернових та зернобобових.
Українські аграрії посіяли за минулий тиждень понад 1,266 млн га зернових та зернобобових культур, у лідерах сільгосптоваровиробники Полтавщини, які засіяли 179,2 тис. га.
Станом на першу половину травня в Україні вже посіяно 2,725 млн га соняшнику. Найбільше цієї культури посіяли на Полтавщині - 357,1 тис. га. Сівбу сої проводять 22 області України, уже посіяно 748,8 тис. га. Аграрії Тернопільщини посіяли 100,1 тис. га - це найбільший показник з-поміж усіх областей.
Сівбу цукрових буряків проводять аграрії 14 областей, вже посіяно 204,8 тис. га. Найбільше цю культуру посіяли на Вінниччині - 52 тис. га.
За прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2023 році основні ярі культури будуть посіяні на 5700,1 тис. га, що на 206,5 тис. га менше, ніж торік.
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