У ЄС просять переглянути заборону імпорту з України - ЗМІ

Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини знову звернулися до Європейської комісії щодоімпорту сільськогосподарської продукції з України. Про це з посиланням на лист міністрів повідомляє у четвер, 11 травня, польське агентство PAP.

Зазначається, що у листі міністри піддають сумніву ефективність рішення Єврокомісії від 2 травня щодо обмеження до 5 червня імпорту пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини. Вони зазначають, що заборона на імпорт не поширюється на товари, імпортовані за контрактами, укладеними до набуття чинності постановою Єврокомісії, тобто до 2 травня.

На їхню думку це нібито "може призвести до численних зловживань", адже існує ризик того, що на митниці можуть бути оформлені контракти без дати, а митні органи не матимуть інструментів для перевірки таких документів. "Тому міністри закликають ЄК терміново знайти юридично обов'язкове рішення й виправити угоду", - пише PAP.

Міністри також просять підтвердження з боку ЄК того, що імпортні обмеження для української пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника будуть продовжені до кінця року, а не діятимуть до 5 червня 2023 року, як це передбачено нині.

Заборона імпорту з України до п'ятьох країн

У зв'язку з перенасиченням ринку українською сільськогосподарською продукцією Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на її імпорт.

Згодом у вирішення проблеми втрутилася Європейська Комісія, ухваливши рішення про заборону з 2 травня до 5 червня 2023 року імпорту чотирьох сільськогосподарських продуктів з України - пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника - до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас країни зобов'язалися скасувати свої односторонні заборони щодо продукції, яка надходить з України.