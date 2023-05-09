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Експорт агропродукції з морських портів за тиждень скоротився на 10% - УКАБ
18:25 09.05.2023 |
Упродовж 40 тижня роботи «зернового коридору», з 1 по 7 травня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 404 тис. т агропромислової продукції, що на 10% менше, ніж за попередній тиждень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що з 1 по 7 травня 2023 року у портах Одещини було завантажено 11 суден - така сама кількість, як і за тиждень до цього. За даними УКАБ, ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують на неї.
Найбільше протягом 40 тижня роботи "зернового коридору" було експортовано: пшениці (частка у загальній структурі експорту - 41%), кукурудзи (40%) та олії соняшникової (13%). Українська продукція була відправлена в країни: Європи (Іспанія та Нідерланди), Азії (Бангладеш, Туреччина та Китай) та Африки (Туніс та Марокко).
Обсяг відвантажень агропродукції, яка має бути експортована "зерновим коридором", минулого тижня був найменшим за цей рік. В УКАБ наголошують, що зменшення обсягів експорту відбувається через постійне блокування повноцінної роботи «зернового коридору».
Всього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 7 травня 2023 року Україна експортувала 29,7 млн т продукції АПК.
Як повідомляв Укрінформ, 18 березня 2023 року Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». За даними віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, дія угоди була продовжена на 120 днів.
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