«Зернова ініціатива»: в ООН повідомили, що судна не перевіряються протягом двох днів

За останні два дні жодне судно не перевірялося в рамках роботи чорноморського "зернового коридору".

Про це повідомили в офісі координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, передає CNN.

"Спільний координаційний центр (СКЦ) вчора та сьогодні перевірок не проводив", - йдеться у повідомленні в понеділок.

У центрі додали, що з початку місяця кількість перевірок суттєво знизилася.