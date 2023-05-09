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АНАЛІТИКА

«Зернова ініціатива»: в ООН повідомили, що судна не перевіряються протягом двох днів

13:36 09.05.2023 |

Новини АПК

 

За останні два дні жодне судно не перевірялося в рамках роботи чорноморського "зернового коридору".

Про це повідомили в офісі координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, передає CNN.

"Спільний координаційний центр (СКЦ) вчора та сьогодні перевірок не проводив", - йдеться у повідомленні в понеділок.

У центрі додали, що з початку місяця кількість перевірок суттєво знизилася.
За матеріалами: Економічна правда
 

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