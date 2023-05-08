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Росія знову заблокувала роботу зернового коридору
15:47 08.05.2023 |
Росія у понеділок, 8 травня, знову заблокувала роботу Чорноморської зернової ініціативи, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їхні інспекції. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені", - йдеться в заяві міністерства.
Станом на понеділок, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 - це судна, що йдуть під завантаження.
Експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні був одним із найнижчих за весь час роботи зернового коридору - лише 2,8 млн тонн. Через затягування та обмеження перевірок російською стороною з одеських портів у квітні змогли вийти лише 65 суден з продовольством.
"Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту", - заявило міністерство.
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