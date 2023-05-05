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АНАЛІТИКА

Україна вже експортувала понад 42 мільйони тонн зернових

16:52 05.05.2023 |

Новини АПК

 

У нинішньому маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 5 травня 2023 року) Україна експортувала 42,477 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у 2022/2023 МР Україна експортувала 14,571 млн т пшениці, 2,474 млн т ячменю, 17,9 тис. т жита та 25,106 млн т кукурудзи.

Для порівняння: з липня 2021 року по 11 травня 2022 року Україна експортувала 46,168 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 18,532 млн т пшениці, 5,676 млн т ячменю, 161,9 тис. т жита та 21,495 млн т кукурудзи.

Україна вже експортувала понад 42 мільйони тонн зернових

 

За перші п'ять днів травня цього року з України було експортовано 590 тис. т зернових та зернобобових (за перші 11 днів травня торік - 299 тис. т), зокрема 172 тис. т пшениці (у квітні торік - 6 тис. т), 9 тис. т ячменю (8 тис. т) та 408 тис. т кукурудзи (284 тис. т). У травні цього року та у травні минулого Україна не здійснювала експорт жита.

Від початку 2022/2023 МР Україна експортувала 130,1 тис. т борошна (у 2021/2022 МР - 70,1 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2023 року Україна експортувала 3,9 млн т зернових (частка кукурудзи - 59%, пшениці - 36%, ячменю - 5%); це на 31% менше, ніж у березні цього року.
 

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