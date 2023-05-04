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Законопроєкт «Про електронні аграрні розписки» внесено до Ради
13:13 04.05.2023 |
Група із 23 народних депутатів, серед яких голова профільного комітету Данило Гетманцев, у середу внесла до Верховної Ради законопроєкт №9266 "Про електронні аграрні розписки" - новий фінансовий інструмент для кредитування сільськогосподарського виробництва, йдеться на сайті парламенту.
"Ухвалення законопроєкту допоможе виробникам сільськогосподарської продукції отримати ширший доступ до кредитів, а також збільшить коло кредиторів, здатних фінансувати агросектор", - прокоментувало реєстрацію законопроєкту Мінагрополітики.
Згідно із законопроєктом, електронні аграрні розписки - неемісійні цінні папери в електронній формі, вони є самостійним предметом обігу на ринках капіталу, можуть бути об'єктом купівлі-продажу, джерелом прибутку та існуватимуть у формі електронного документа в Реєстрі електронних аграрних розписок.
При цьому законопроєкт не скасовує дію закону "Про аграрні розписки", однак, як розраховують у Мінагрополітики, спростить і здешевить порядок видачі, обігу та припинення електронної аграрної розписки порівняно з традиційними паперовими.
Предметом застави можуть бути майбутній врожай, живі тварини, продукти тваринного та рослинного походження, продукти їхньої первинної переробки. Якщо у боржника відсутня застава за електронною аграрною розпискою, кредитор може стягнути позику на підставі спеціальної виписки із Реєстру електронних аграрних розписок за рахунок іншого майна.
Документ також розширює коло суб'єктів, які можуть видавати електронні аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських кооперативів.
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