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Експорт «зерновим коридором» за тиждень скоротився на 31% - УКАБ
23:26 03.05.2023 |
Упродовж 39 тижня роботи «зернового коридору», з 24 по 30 квітня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 450,3 тис. т агропромислової продукції, що на 31% менше, ніж за попередній тиждень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що з 24 по 30 квітня 2023 року у портах Одещини було завантажено 11 суден - це на чотири менше, ніж за попередній тиждень.
Найбільше протягом 39 тижня роботи "зернового коридору" було експортовано: пшениці (частка у загальній структурі експорту - 52%), кукурудзи (43%) та олії соняшникової (4%).
Українська продукція була відправлена в країни: Європи (Іспанія та Нідерланди), Азії (Китай та Туреччина) і Африки (Кенія, Єгипет, Ефіопія та інші).
В УКАБ наголошують, що робота «зернового коридору» продовжує залишатися низькоефективною через блокування інспекції суден російською стороною. Інспекція суден проходить не кожного дня, інколи російська сторона не підтверджує жодного судна з переліку узгоджених з ООН та Туречиною.
В асоціації вважають, що для здійснення Україною повноцінного експорту вирощеної продукції необхідна або нормальна робота російської сторони, або відновлення вільного судноплавства.
Всього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 30 квітня 2023 року Україна експортувала 29,3 млн т продукції АПК.
Як повідомляв Укрінформ, 18 березня 2023 року Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». За даними віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, дія угоди була продовжена на 120 днів.
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