Рада прийняла закон, який уточнює права власника земельної ділянки

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7532 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Заступниця міністра аграрної політики та продовольства Людмили Шемелинець розповіла, що закон уточнює права власника земельної ділянки, який володіє нею на праві довірчої власності.

Зокрема, запроваджує норму, стосовно перевірки максимальної площі набувача земель сільськогосподарського призначення, яка враховується в спільній власності подружжя на земельну ділянку лише того з подружжя (колишнього подружжя), за яким зареєстровано право власності.

Закон також передбачає обмеження щодо здійснення перевірок при набутті у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення за окремими видами цільового призначення (садівництво, особисте селянське господарство) та удосконалює правове регулювання реалізації переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Закон запроваджує проведення пілотного проєкту із визначення розміру земельного податку на основі показників масової оцінки земель з урахуванням міжнародних стандартів оцінки майна для цілей оподаткування з метою забезпечення реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки.

Задля реалізації цієї ініціативи законом передбачається обов'язковість зазначення ціни (вартості) земельних ділянок, речових прав на них чи розміру плати за користування земельною ділянкою при наданні інформації про зареєстровані речові права за відповідними цивільно-правовими угодами при здійсненні інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Так, пілотний проєкт передбачатиме: вдосконалення взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно; побудову математико-статистичної моделі масової оцінки земель; створення автоматизованої системи розрахунку показників масової оцінки земель; розробку пропозицій щодо інфраструктури використання показників масової оцінки земель.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування.

Як повідомлялося, в Україні відповідно до Земельного кодексу право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав.