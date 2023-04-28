Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна може не встигнути експортувати 12 млн тонн зерна до нового врожаю: причини

08:48 28.04.2023 |

Новини АПК

 

Залишки українського зерна, призначеного на експорт, становлять 12 млн тонн. Зважаючи на блокаду на експорт з боку деяких європейських країн та нестабільність роботи "зернового коридору", Україна може не встигнути вивезти цю продукцію до нового врожаю.

Про це сказав гендиректор "ІМК" Алекс Ліссітса під час дискусії "Заборона на імпорт українського зерна: наслідки та шляхи вирішення кризи", організованій CASE Україна спільно з ЕП.

"У нас на сьогоднішній день десь є залишків зернових для експорту близько 12 млн тонн. Україна експортувала за перші два місяці цього року плюс-мінус 6 млн тонн. З них 3 млн тонн йдуть через Одеські порти, 2 млн тонн - через Дунай і 1 млн тонн - через західний кордон", - розповів він.

Ліссітса зауважив, що якби безперешкодно працював морський коридор та Дунайські порти, то проблем з вивезенням зерна з України не було б.

"Але ж у нас поки ситуація абсолютно незрозуміла з Дунаєм, тому що у Румунія поки зайняла позицію, що транзит дозволяється, але в червні румуни будуть вивозити своє зерно. До них додасться Сербія та інші балканські країни, Угорщина. Тому чи будуть там можливості для експорту українського зерна поки невідомо", - додав він.

Крім цього, невідомо, що буде 18 травня: буде продовжена "зернова ініціатива", чи ні. Оскільки росіяни вж виставляють нові вимоги.

"Але факт в тому, що воно все накопилось. У нас незрозуміла ситуація з Дунаєм та Одесою та західним кордоном. І якщо залишиться лише Дунай, то ці залишки 12 млн тонн треба буде вивозити 6 місяців і ми переходимо знову в новий сезон і все накладається", - додав він.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3461
  0,0457
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3173  0,05 0,14 37,9947  0,04 0,10
EUR 40,7950  0,02 0,04 41,7560  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9310  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес