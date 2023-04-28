Україна може не встигнути експортувати 12 млн тонн зерна до нового врожаю: причини

Залишки українського зерна, призначеного на експорт, становлять 12 млн тонн. Зважаючи на блокаду на експорт з боку деяких європейських країн та нестабільність роботи "зернового коридору", Україна може не встигнути вивезти цю продукцію до нового врожаю.

Про це сказав гендиректор "ІМК" Алекс Ліссітса під час дискусії "Заборона на імпорт українського зерна: наслідки та шляхи вирішення кризи", організованій CASE Україна спільно з ЕП.

"У нас на сьогоднішній день десь є залишків зернових для експорту близько 12 млн тонн. Україна експортувала за перші два місяці цього року плюс-мінус 6 млн тонн. З них 3 млн тонн йдуть через Одеські порти, 2 млн тонн - через Дунай і 1 млн тонн - через західний кордон", - розповів він.

Ліссітса зауважив, що якби безперешкодно працював морський коридор та Дунайські порти, то проблем з вивезенням зерна з України не було б.

"Але ж у нас поки ситуація абсолютно незрозуміла з Дунаєм, тому що у Румунія поки зайняла позицію, що транзит дозволяється, але в червні румуни будуть вивозити своє зерно. До них додасться Сербія та інші балканські країни, Угорщина. Тому чи будуть там можливості для експорту українського зерна поки невідомо", - додав він.

Крім цього, невідомо, що буде 18 травня: буде продовжена "зернова ініціатива", чи ні. Оскільки росіяни вж виставляють нові вимоги.

"Але факт в тому, що воно все накопилось. У нас незрозуміла ситуація з Дунаєм та Одесою та західним кордоном. І якщо залишиться лише Дунай, то ці залишки 12 млн тонн треба буде вивозити 6 місяців і ми переходимо знову в новий сезон і все накладається", - додав він.