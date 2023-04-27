Посол США відвідала дунайські порти Рені та Ізмаїл

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала дунайські порти Рені та Ізмаїл, аби підкреслити підтримку урядом США українського зернового експорту під час розв'язаної росією повномасштабної війни.

Про це Брінк повідомила у Твіттері, передає Укрінформ.

«В той час, як ми підтримуємо відважних захисників на передовій, ми рішуче налаштовані сприяти економічному розвитку. Чудова поїздка в Ізмаїл і Одеську область з віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим, щоб обговорити цільові інвестиції USAID та приватного сектору у стратегічні галузі економіки», - зазначила посол США.

Вона додала, що США через USAID готові підтримувати державно-приватне партнерство в Ізмаїлі та Одеській області з метою розширення експорту сільськогосподарської продукції для підтримки економіки України та пом'якшення глобальної кризи продовольчої безпеки, що загострилася через війну росії.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі посольства США, ініціатива, яка впроваджується за допомоги США та має на меті забезпечити модернізацію та розширення діяльності портів Ізмаїл та Рені на основі спільного вкладення ресурсів з боку USAID, компаній «Кернел» і «Нібулон».

«За допомогою низки партнерств із приватним бізнесом, про створення яких USAID оголосило у березні цього року, уряд США у рамках започаткованої USAID Ініціативи стійкості сільського господарства (AGRI-Україна) спрямує на досягнення цієї мети $8 млн, тоді як сукупний внесок компаній «Кернел» і «Нібулон» та «Зернової ініціативи» складе $36 млн. При цьому «Кернел» спільно з урядом США фінансує модернізацію порту Рені, а «Нібулон» разом із урядом США - розширення порту Ізмаїл», - поінформували у диппредставництві.

У посольстві зазначили, що подальші партнерські стосунки із «Зерновою ініціативою» дозволять наростити обсяги експорту завдяки придбанню та облаштуванню перевалочного складу.