Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посол США відвідала дунайські порти Рені та Ізмаїл

 

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала дунайські порти Рені та Ізмаїл, аби підкреслити підтримку урядом США українського зернового експорту під час розв'язаної росією повномасштабної війни.

Про це Брінк повідомила у Твіттері, передає Укрінформ.

«В той час, як ми підтримуємо відважних захисників на передовій, ми рішуче налаштовані сприяти економічному розвитку. Чудова поїздка в Ізмаїл і Одеську область з віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим, щоб обговорити цільові інвестиції USAID та приватного сектору у стратегічні галузі економіки», - зазначила посол США.

Вона додала, що США через USAID готові підтримувати державно-приватне партнерство в Ізмаїлі та Одеській області з метою розширення експорту сільськогосподарської продукції для підтримки економіки України та пом'якшення глобальної кризи продовольчої безпеки, що загострилася через війну росії.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі посольства США, ініціатива, яка впроваджується за допомоги США та має на меті забезпечити модернізацію та розширення діяльності портів Ізмаїл та Рені на основі спільного вкладення ресурсів з боку USAID, компаній «Кернел» і «Нібулон».

«За допомогою низки партнерств із приватним бізнесом, про створення яких USAID оголосило у березні цього року, уряд США у рамках започаткованої USAID Ініціативи стійкості сільського господарства (AGRI-Україна) спрямує на досягнення цієї мети $8 млн, тоді як сукупний внесок компаній «Кернел» і «Нібулон» та «Зернової ініціативи» складе $36 млн. При цьому «Кернел» спільно з урядом США фінансує модернізацію порту Рені, а «Нібулон» разом із урядом США - розширення порту Ізмаїл», - поінформували у диппредставництві.

У посольстві зазначили, що подальші партнерські стосунки із «Зерновою ініціативою» дозволять наростити обсяги експорту завдяки придбанню та облаштуванню перевалочного складу.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3918
  0,1060
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3690  0,26 0,69 38,0345  0,20 0,52
EUR 40,7772  0,30 0,73 41,7010  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес