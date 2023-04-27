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АНАЛІТИКА

РФ знову заблокувала Чорноморський зерновий коридор - ВМС ЗСУ

 

У Військово-морських силах Збройних сил України спростували інформацію про нібито винесення ними заборони на рух торговельних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи та повідомили про блокування відповідного гуманітарного транспортного коридору в середу російською стороною.

"Сьогодні, 26.04.2023, Чорноморський зерновий коридор вкотре призупинений російською стороною. Так, 25.04.2023 у Спільному Координаційному Центрі (м. Стамбул) представники росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов'язаних продовольчих вантажів морським шляхом", - повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ у фейсбуці у середу.

У результаті 4 судна, зокрема "Akdeniz-M", зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний у середу. Ще одне судно очікує проходу в порт Одеси в районі Суліни.

"Крім того, з ранку 26.04.2023 мережею Інтернет стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-Морськими Силами Збройних Сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності. Підкреслюємо, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов'язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави", - йдеться в повідомленні.

За даними ООН, зерновим коридором з українських портів на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, зокрема кукурудзи - 14,5 млн тонн, пшениці - 7,9 млн тонн, соняшникової олії - 1,5 млн тонн, повідомили у ВМС ЗСУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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