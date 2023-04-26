Понад 40 тисяч українських домогосподарств отримають насіння овочів через USAID

В Україні більше 40 тис. українських домогосподарств, із них понад 30 тис. домогосподарств з прифронтових та деокупованих громад, отримають насіння овочів для весняної посівної через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це йдеться у пресрелізі Всеукраїнської асоціації громад (ВАГ), який є у розпорядженні Укрінформу.

Асоціація отримала запити на насіння від 380 тисяч домогосподарств. Зважаючи на обмежену кількість насіння, його першочергово розподілили до деокупованих громад, які надіслали запити.

У січні 2023 року компанія Байєр заявила про свою готовність безкоштовно передати аграріям через ініціативу USAID на підтримку стійкості агросектору (AGRI-Україна) 530 кг насіння моркви та понад 350 т насіння кукурудзи. Незабаром ще сім інших міжнародних насіннєвих компаній (Enza Zaden, Lark Seeds, Nunhems, Hazera, Seminis, Rijk Zwaan та Syngenta) надали ще 401 кг насіння капусти, моркви, редису, томату, огірків, кукурудзи, цибулі, кавуна, дині, кабачків. Всього насіння овочів отримають більше 40 тис. домогосподарств, із них понад 30 тис. - зі 145 прифронтових та деокупованих громад.

Посівний матеріал доставлять до органів місцевого самоврядування громад, де відповідальні представники сільських чи селищних рад організують роздачу насіння мешканцям громади. Організацію логістики насіння забезпечує ВАГ за логістичної підтримки програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник розповів, що за підтримки USAID АГРО, проєкт «Згуртовані громади» доставив уже близько 1200 т товарів критичної необхідності у громади: від продуктів харчування до модульних будинків і промислових генераторів. Наразі асоціація реалізує програму із забезпечення громад насінням для посівної, яке надають учасники ініціативи на підтримку стійкості агросектору (Agriculture Resilience Initiative) - AGRI-Україна.

Як повідомляв Укрінформ, USAID АГРО реалізує в Україні низку програм підтримки сільськогсоподарських товаровиробників. Зокрема, надає 367 млн грн для співфінансування проєктів з підтримки переробки зернових, олійних та бобових культур в Україні, а також забезпечує невеликих агровиробників добривами для ярих і озимих культур.