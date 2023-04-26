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Україна експортувала через «Шляхи солідарності» понад 32 мільйони тонн зернових
17:53 25.04.2023 |
Із квітня 2022 року по березень 2023 року Україна через "Шляхи солідарності" експортувала понад 32 млн т зернових та олійних культур.
Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич, виступаючи під час засідання аграрного комітету Європейського парламенту в Брюсселі, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
Дмитрасевич зазначив, що завдяки спільним зусиллям ЄС і сусідніх держав-членів через "Шляхи солідарності" вдалось досягти великого логістичного успіху. З квітня 2022 року по березень 2023 року через них Україна змогла експортувати понад 32 млн тонн зернових і олійних культур.
"Ми розуміємо, що за останній рік велике навантаження від експорту української сільськогосподарської продукції вплинуло і на наших західних сусідів. Для нас дуже важливо, щоб і фермери сусідніх країн продовжували працювати в комфортних умовах, наскільки це можливо, але слід розуміти, що така ситуація має і позитивний вплив на їхні ринки", - сказав він.
Дмитрасевич додав, що внаслідок збільшення експорту українського збіжжя, ціна на зернові на ринках інших країн стала конкурентнішою, у цих країнах було створено більше робочих місць та збільшилась кількість сплачених податків.
"Ми вважаємо, що переговори з нашими країнами-сусідами, нашими друзями, які надають нам неймовірну підтримку - це основний шлях для компромісних рішень", - наголосив заступник міністра.
Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили тимчасову заборону на імпорт зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з України. Польща також призупинила транзит продукції українського АПК через свою територію, однак поновила його з 21 квітня.
Румунія ще не вводила обмежень на імпорт і транзит української агропродукції, але посилила контроль та перевірки сільськогосподарських товарів, що ввозяться на її територію.
Уряди цих п'яти країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому є прохання вжити заходів для обмеження сільськогосподарського імпорту з України, оскільки великий потік збіжжя та продуктів харчування з України призвів до падіння цін на продукцію.
Єврокомісія запропонувала пакет допомоги для фермерів з країн, що межують з Україною, який включає фінансову допомогу та інші заходи. Допомога буде надана за умови, що будуть зняті обмеження на ввезення української агропродукції.
Наразі тривають консультації за участю Єврокомісії та представників Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та України.
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