Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Румунія встановлює нові правила транзиту аграрних вантажів з України

 

Румунія у понеділок, 24 квітня, розпочне пломбування транспортних засобів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

"Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії", - йдеться в повідомленні.

Про відповідне рішення стало відомо під час зустрічі Міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги, міністра Петре Деа.

Зазначається, що перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Румунія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1505
  0,0841
 0,21

Курс обміну валют на 21.04.23, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6494  0,16 0,44 38,3158  0,18 0,47
EUR 40,9023  0,21 0,50 41,8526  0,21 0,51

Міжбанківський ринок на 21.04.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес