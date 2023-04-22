Фінансові новини
- |
- 22.04.23
- |
- 00:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін схвалив законопроєкт про хміль та хмелепродукти
23:38 21.04.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні 21 квітня схвалив законопроєкт про врегулювання діяльності галузі хмелярства.
Як повідомив представник Кабінету міністрів при Верховній Раді Тарас Мельничук, законопроєктом пропонується законодавчо врегулювати діяльність галузі хмелярства, що забезпечить:
* приведення у відповідність із законодавством ЄС термінологію щодо хмелю та хмелепродуктів;
* розробку нормативно-правових актів, необхідних для визначення правил сертифікації хмелю та хмелепродуктів, їх якісних показників;
* розробку нормативно-правових актів, необхідних для імплементації правил щодо маркування хмелю, закріплення вимог до інформації, яка має міститися на пакуванні хмелепродуктів;
* встановлення обовʼязків із надання підтвердження відповідності та підтвердження еквівалентності як документу, що засвідчує відповідність хмелю та хмелепродуктів, імпортованих з третіх країн, вимогам ЄС;
* встановлення принципів проведення перевірок виробництва від стебла хмелю до кінцевого продукту, визначення контролюючих установ та їх повноваження, конкретизація санкцій, які встановлюються за порушення вимог законодавства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Юристка із США зі зв'язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні
|Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
|Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
|НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін схвалив законопроєкт про хміль та хмелепродукти
|Кабмін схвалив законопроєкт про компенсацію шкоди підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові або окуповані території
|Розглядається варіант підвищення тарифів на е/е для населення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год – глава НКРЕКП
|Відновлення та інтеграція з ЄС: Шмигаль розповів про сім завдань реформи енергосектору
|Паспорт після тестів. Зеленський затвердив нові правила отримання громадянства
|Роботу з реалізації держполітики в гуманітарному розмінуванні координуватиме перший віцепрем'єр
Бізнес
|Volkswagen представив новий седан ID.7
|Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе
|Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29
|Hyundai представив новий кросовер Mufasa
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290
|Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875