Кабмін схвалив законопроєкт про хміль та хмелепродукти

Кабінет міністрів на засіданні 21 квітня схвалив законопроєкт про врегулювання діяльності галузі хмелярства.

Як повідомив представник Кабінету міністрів при Верховній Раді Тарас Мельничук, законопроєктом пропонується законодавчо врегулювати діяльність галузі хмелярства, що забезпечить:

* приведення у відповідність із законодавством ЄС термінологію щодо хмелю та хмелепродуктів;

* розробку нормативно-правових актів, необхідних для визначення правил сертифікації хмелю та хмелепродуктів, їх якісних показників;

* розробку нормативно-правових актів, необхідних для імплементації правил щодо маркування хмелю, закріплення вимог до інформації, яка має міститися на пакуванні хмелепродуктів;

* встановлення обовʼязків із надання підтвердження відповідності та підтвердження еквівалентності як документу, що засвідчує відповідність хмелю та хмелепродуктів, імпортованих з третіх країн, вимогам ЄС;

* встановлення принципів проведення перевірок виробництва від стебла хмелю до кінцевого продукту, визначення контролюючих установ та їх повноваження, конкретизація санкцій, які встановлюються за порушення вимог законодавства.