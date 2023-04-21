Фінансові новини
- |
- 21.04.23
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄБА закликає ВР не підтримувати закони щодо запровадження внесків на маркетинг молочної продукції
17:34 21.04.2023 |
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до глав парламентських комітетів із проханням не підтримувати законопроєкти, що передбачають запровадження в Україні внесків на маркетингове просування молочної продукції та зниження на 10% податку на додану вартість на них.
"Безумовно, концептуально бізнес підтримав ідею підтримки молочної галузі, адже вона значно постраждала під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, зокрема через скорочення поголів'я великої рогатої худоби та, як результат, зменшення молочної сировини", - йдеться у зверненні, опублікованому на сайті асоціації.
В учасників бізнес-асоціації виникли побоювання щодо запровадження внеску на просування молочної продукції. "Експертам асоціації не зовсім зрозумілий процес створення та функціонування організації-розпорядника внеску, що, ймовірно, може спричинити корупційні ризики, зловживання тощо", - наголосили в ЄБА.
Її експерти також вважають, що запровадження внеску та застосування запропонованого механізму його сплати може призвести до додаткової зарегульованості роботи компаній, збільшить фінансове навантаження на бізнес та посилить ситуацію в галузі.
"Важко було припустити, що первісна ідея "фінансового забезпечення розвитку та сталого зростання молочної галузі" може покладати додаткову відповідальність за розвиток галузі на постраждалий бізнес, який продовжує робити все можливе для галузі, прозоро працюючи, сплачуючи податки тощо", - висловили подив у ЄБА.
Звернення адресовано главам комітету із питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, комітету з аграрної та земельної політики Олександру Гайду, комітету з економічного розвитку Дмитру Наталусі, бюджетного комітету Роксолані Підласій, комітету з антикорупційної політики Анастасії Радіної, комітету з євроінтеграції комітету з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.
ЄБА також просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звернути увагу на цю ситуацію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Юристка із США зі зв'язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
|Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
|НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової
|Інтеграція та компроміс. Навіщо Столтенберг прибув до Києва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄБА закликає ВР не підтримувати закони щодо запровадження внесків на маркетинг молочної продукції
|Україна поліпшила результат у світовому рейтингу виробників сталі
|Банки за місяць видали кредитів на 3,8 мільярда за держгарантіями на портфельній основі
|Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз знизилися
|Додаткові нафтопереробні потужності заспокоюють ціни на пальне
|Польща відкрила кордон для транзиту української аграрної продукції
Бізнес
|Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29
|Hyundai представив новий кросовер Mufasa
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290
|Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875
|Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит» вартістю 1,1 млрд євро
|ЄС виділить понад 47 млрд доларів на збільшення виробництва напівпровідників