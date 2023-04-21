Селекційним компаніям та постачальникам насіння дозволили бронювати військовозобов'язаних співробітників

Міністерство агрополітики та продовольства України розширило список підприємств, установ та організацій, які мають критично важливе значення для національної економіки, за рахунок селекційних компаній та постачальників насіння овочевих та польових культур.

Як повідомила пресслужба міністерства, для набуття статусу "критично важливого для національної економіки", підприємство, яке є постачальником насіння овочевих та/або польових культур і представляє/діє на користь суб'єкта прав більш ніж за 100 сортами рослин у Держреєстрі сортів рослин, рекомендованих для поширення в Україні має підтвердити свій статус довіреністю або договором доручення із суб'єктом прав.

Крім того, необхідно надати довідку про ввезення насіння овочевих та/або польових культур про обсяги імпорту такого насіння в Україну за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року на суму понад 40 млн грн. Довідка має бути завізована підписом керівника підприємства та містити інформацію про найменування продукції (насіння), код УКТ ЗЕД, митну вартість, дату та номер митної декларації.

Наказом Мінагрополітики від 21 лютого 2023 року №223 було затверджено Критерії щодо визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у сфері сільського господарства в особливий період.

Щоб набути статусу критично важливого підприємства у сфері сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №76. Серед них найбільш значущими є такі позиції, як розмір сплачених податків та інших зборів за звітний податковий період в еквіваленті EUR1,5 млн, сума надходжень в іноземній валюті - не менше EUR32 млн, стратегічне значення для економіки та безпеки держави, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, розмір зарплати - не менше середнього розміру в регіоні, підприємство має бути резидентом Дія Сіті тощо.

Після набуття статусу критично важливого підприємства, установи чи організації подається заявка на бронювання військовозобов'язаних працівників, як зазначено в розділі "Куди подавати заявку на бронювання".