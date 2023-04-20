Україна в І кварталі збільшила на 5% виручку від експорту агропродовольчої продукції

Згідно з інформацією Державної митної служби України, у січні-березні 2023 року Україна експортувала агропродовольчої продукції на 6745 млн дол. США, що на 5% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Микола Пугачов, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу інституту.

Він зауважив, що у структурі загального експорту України домінують продукти сільського господарства і харчової промисловості із часткою 65%.

У регіональному розрізі за січень-березень цього року Україна найбільше експортувала до: Європейського Союзу (3671 млн дол. США), країн Азії (2449 млн дол. США), а також Африки (345 млн дол. США) та СНД (155 млн дол. США). Ці чотири географічні регіони закуповують 98% аграрної продукції українського виробництва.

За словами Пугачова, першу позицію у рейтингу основних імпортерів займає Китай, який закупив українського продовольства на суму 986 млн дол. США. До десятки найбільших покупців української агропродукції також увійшли: Румунія (828 млн дол. США), Туреччина (759 млн дол. США), Польща (666 млн дол. США), Нідерланди (381 млн дол. США), Іспанія (379 млн дол. США), Угорщина (268 млн дол. США), Італія (256 млн дол. США), Німеччина (154 млн дол. США) та Єгипет (149 млн дол. США). Загалом ці десять країн забезпечують 71% доходів українських агроекспортерів.

Основними групами агропродовольчого експорту України у першому кварталі 2023 року були: зернові культури (3168 млн дол. США), олії та жири (1465 млн дол. США), насіння і плоди олійних (826 млн дол. США), залишки переробної промисловості (361 млн дол. США), м'ясо і субпродукти (202 млн дол. США). На ці види агропродукції спільно припадає майже 90% вартості зарубіжних поставок вітчизняної агропродукції.

Пугачов додав, що у 2023 році, попри повномасштабне вторгнення рф на територію нашої держави й постійні бойові дії, Україна продовжує експортувати сільськогосподарську продукцію, розв'язувати питання глобального продовольчого забезпечення та валютних надходжень для власної економіки.

На думку науковця, актуальна динаміка зовнішніх продажів на даний час підтверджує попередні прогнози інституту, згідно з якими при збереженні відносної стабільності умов зовнішньої торгівлі експорт Україною продовольства повинен зберегтись на рівні календарного 2022 року, перебуваючи в межах 23-25 млрд дол. США.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із розрахунками Інституту аграрної економіки, у 2022 році Україна експортувала агропродовольства на суму 23,6 млрд дол. США, що на 15% менше, ніж у 2021 році, коли було експортовано на рекордні 27,9 млрд дол. США.