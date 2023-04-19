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Румунія не закриватиме транзит українського зерна, цей маршрут забезпечує 80% експорту суходолом, – Сольський
18:21 19.04.2023 |
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Румунія не ставить під сумнів транзит української сільськогосподарської продукції до румунських портів.
Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив за підсумками онлайн зустрічі з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Петре Дая, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
За словами Сольського, інші питання транзиту та імпорту української агропродукції сторони домовились обговорити під час зустрічі в Бухаресті у п‘ятницю, 21 квітня.
За даними Мінагрополітики, суходолом найбільше української продукції, майже 80%, транспортується транзитом саме через Румунію, на другому місці Польща - 10%, і найменший транзит здійснюється через Угорщину - це близько 5-6% та Словаччину - 1,5%.
Він нагадав, що транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року. Обсяги транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються. Проте, до транзиту своєю територією Польща буде застосовувати додатковий контроль.
Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.
Після цьог Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС.
Для врегулювання цього питання очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала уряди п'яти європейських країн, які просили вирішити питання ввезення української агропродукції, виробити загальноєвропейський підхід у рамках принципу єдиних ринків та митного союзу, а також пообіцяла додаткову фінансову допомогу місцевим фермерам та обмежувальні заходи проти української продукції.
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