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АНАЛІТИКА

Україна за тиждень наростила на 7% експорт «зерновим коридором» за рахунок тоннажності суден - УКАБ

16:33 19.04.2023 |

Новини АПК

 

Україна експортувала через морські порти Одеської області на 7% більше агропромислової продукції, ніж тиждень раніше, її обсяг становив 702,3 тис. тонн. Збільшення відвантажень вдалося досягти за рахунок тоннажності суден, повідомили в Українській аграрній конфедерації бізнесу (УКАБ).

"Кількість кораблів, завантажених за цей тиждень, становила лише 14 одиниць, що на два судна менше за показник попереднього тижня. Фактично збільшення відвантажень вдалося досягти за рахунок збільшення тоннажності суден", - зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, у структурі експорту української сільгосппродукції через цей канал найбільші частки припадали на кукурудзу (56%), пшеницю (18%) та макуху соняшникову (14%).

Українська продукція вирушила до країн Азії (Китай, Бангладеш, Індію та інші), Європи (Іспанію, Португалію та Італію) та Африки (Єгипет).

Натомість ситуація з роботою "зернового коридору" продовжує погіршуватися. Російська сторона призупиняла інспекцію суден у вівторок 11 квітня та у понеділок 17 квітня 2023 року.

У найближчі три дні інспекції суден "зернового коридору" відновляться за тимчасовою схемою 50:50, згідно з якою 50% перевірок пройдуть судна з черги, ще 50% - гуманітарні вантажі.

Загалом з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року до 16 квітня 2023 року Україна експортувала 28,1 млн тонн сільгосппродукції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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