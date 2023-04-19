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Болгарія заборонила імпорт продовольства з України
13:18 19.04.2023 |
Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.
Як пише "Європейська правда", про це заявив глава тимчасового уряду Болгарії Гилиб Донєв, повідомляє BNR.
"Основна причина полягає в тому, що минулого року, всупереч концепції так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні і порушили основні виробничі та торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після аналогічних заборон, запроваджених іншими країнами, це може закінчитися вкрай важкими наслідками для болгарського бізнесу", - пояснив Донєв.
Він зазначив, що розраховує на те, що що "Брюссель вислухає і зрозуміє позиції" Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини і переосмислить свою позицію.
"Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства болгарських фермерів не сприятимуть цьому", - сказав Донєв.
Наразі невідомо, як довго буде діяти тимчасова заборона на імпорт продовольства з України, але уряд ухвалить відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні.
Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв'язку з нижчими цінами української продукції.
Напередодні Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна.
Польський міністр сільського господарства Роберт Телус повідомив, що зернові вантажі з України, які проходять через Польщу, будуть супроводжувати і контролювати за допомогою системи SENT - тобто їх будуть опломбовувати GPS-трекери. Це дасть можливість відстежувати вантажі, щоб з'ясувати, чи справді вони виїхали з Польщі.
Єврокомісія привітала угоду між Польщею та Україною щодо транзиту українського зерна, однак підкреслила, що не змінила свою позицію про неприйнятність односторонніх дій Варшави.
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