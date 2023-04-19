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АНАЛІТИКА

Контроль транзитної української с/г продукції здійснюватиметься на кордоні - Сольський

12:56 19.04.2023 |

Новини АПК

 

Транзит аграрної продукції з України через територію Польщі відновиться в ніч із 20 на 21 квітня, контроль здійснюватиметься на кордоні, повідомив міністр агрополітики Микола Сольський.

За його словами, контроль транзиту здійснюватиметься шляхом відстеження в електронній системі Польщі SENT вантажів, що прямують транзитом через країну.

"Поляки матимуть можливість показувати, що відбувається (транзит, а не імпорт - ІФ-У), якщо буде запит від суспільства. Трекер показує, що машина або залізниця йде в порти або в інші країни ЄС", - сказав міністр на пресбрифінгу в середу.

Сольський повідомив, що в перший тиждень за бажанням польської сторони її митники зможуть фізично супроводжувати продукцію, "щоб напрацювати для себе висновки".

Міністр також додав, що будь-яка компанія, "яка хоче продати щось до Німеччини, може відсьогодні це (транзит - ІФ-У) робити".

Сольський повідомив, що частка Польщі в загальному експорті аграрної продукції з України становила 10%, половина з яких припадала на транзит, а половина на імпорт.

"Із західних країн найбільший транзит здійснюється через Румунію, найменший - через Словаччину. Другою після Румунії країною за експортом і внутрішнім споживанням була Польща", - сказав міністр.

"Якщо ми говоримо про Угорщину - це 5-6%, про Словаччину - 1,5%, про Румунію - це десятки відсотків, з яких 90% - це транзит", - зазначив Сольський.

Потенційні втрати України через проблеми з експортом у міністерстві поки що підраховують.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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