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Контроль транзитної української с/г продукції здійснюватиметься на кордоні - Сольський
12:56 19.04.2023 |
Транзит аграрної продукції з України через територію Польщі відновиться в ніч із 20 на 21 квітня, контроль здійснюватиметься на кордоні, повідомив міністр агрополітики Микола Сольський.
За його словами, контроль транзиту здійснюватиметься шляхом відстеження в електронній системі Польщі SENT вантажів, що прямують транзитом через країну.
"Поляки матимуть можливість показувати, що відбувається (транзит, а не імпорт - ІФ-У), якщо буде запит від суспільства. Трекер показує, що машина або залізниця йде в порти або в інші країни ЄС", - сказав міністр на пресбрифінгу в середу.
Сольський повідомив, що в перший тиждень за бажанням польської сторони її митники зможуть фізично супроводжувати продукцію, "щоб напрацювати для себе висновки".
Міністр також додав, що будь-яка компанія, "яка хоче продати щось до Німеччини, може відсьогодні це (транзит - ІФ-У) робити".
Сольський повідомив, що частка Польщі в загальному експорті аграрної продукції з України становила 10%, половина з яких припадала на транзит, а половина на імпорт.
"Із західних країн найбільший транзит здійснюється через Румунію, найменший - через Словаччину. Другою після Румунії країною за експортом і внутрішнім споживанням була Польща", - сказав міністр.
"Якщо ми говоримо про Угорщину - це 5-6%, про Словаччину - 1,5%, про Румунію - це десятки відсотків, з яких 90% - це транзит", - зазначив Сольський.
Потенційні втрати України через проблеми з експортом у міністерстві поки що підраховують.
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