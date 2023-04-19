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Перевірки суден «зернової ініціативи» в Босфорі поновлюються - Кубраков

Перевірки суден «зернової ініціативи» в Босфорі поновлюються - Кубраков

 

Перевірки суден "зернової ініціативи" поновлюються, незважаючи на спроби РФ зірвати угоду, повідомив віцепрем'єр - глава Мінвідновлення Олександр Кубраков у середу за підсумками проведених напередодні переговорів із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у м. Кайсері.

"Із Туреччиною, ООН та іншими партнерами ми продовжуємо консультації щодо способів забезпечення повної реалізації "зернової угоди" відповідно до зобов'язань усіх сторін і процедур СКЦ (спільного координаційного центру)", - написав Кубраков у твіттері.

Він подякував міністру оборони Туреччини за конструктивний діалог і чітку позицію щодо підтримки роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Турецька сторона за підсумками переговорів повідомила, що "відбувся обмін думками щодо кроків, які необхідно зробити для плавного і безперебійного продовження зернової ініціативи".

У понеділок, 17 квітня, Україна заявила, що російська сторона вдруге за тиждень заблокувала інспектування суден, що прямували через Босфор у рамках Чорноморської зернової ініціативи в територіальних водах Туреччини.

Як зазначило Мінвідновлення, з квітня 2023 року російські представники Спільного координаційного центру намагаються втрутитися в діяльність українських портів та експортерів через нав'язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що беруть участь у зерновій ініціативі. Наприклад, із 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовили в реєстрації трьох суден (два з яких - Китай), на які вже очікує вантаж у порту "Південний".

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, то Росія - що лише на 60.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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