Інспекції суден щодо зернової угоди не проводять уже два дні

У Стамбулі вже два дні не проводять інспекцій суховантажних суден у рамках чорноморської зернової ініціативи, повідомив у вівторок представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Я провів телефонну розмову з нашими колегами зі Стамбула. Ні вчора, ні сьогодні інспекцій там не проводили", - сказав Дюжаррік на брифінгу.

Він додав, що у Спільному координаційному центрі з цього питання ведуть "активні обговорення з представниками України, Росії" за підтримки Туреччини. Причиною припинення інспекцій представник генсека назвав "відсутність згоди сторін".

При цьому Дюжаррік наголосив, що ситуація, яка склалася з інспекціями, "тільки подвоює намір ООН забезпечити повне виконання зернової угоди".

Він додав, що голова МЗС РФ Сергій Лавров і генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорять це питання пізніше у квітні на зустрічі в Нью-Йорку.

Днями Україна заявила, що російська сторона вдруге за тиждень заблокувала інспектування суден, що прямували через Босфор у рамках "Чорноморської зернової ініціативи" в територіальних водах Туреччини.

Як зазначило Мінвідновлення, з квітня 2023 року російські представники СКЦ (Спільного координаційного центру) намагаються втрутитися в діяльність українських портів та експортерів через нав'язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що беруть участь у "зерновій ініціативі". Наприклад, із 14 квітня росіяни без будь-яких пояснень відмовили в реєстрації трьох суден (два з яких - Китай), на які вже очікує вантаж у порту "Південний".

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, то Росія - що тільки на 60.