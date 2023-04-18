Розмінування, пільгові кредити та гранти: уряд визначив пріоритети для підтримки аграріїв

Уряд України визначив кілька пріоритетів для підтримки аграріїв у 2023 році; серед них - гуманітарне розмінування, пільгове кредитування та грантові програми.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що цьогоріч уряд надаватиме підтримку аграріям за такими напрямками, як гуманітарне розмінування, пільгове кредитування та грантові програми.

За словами Висоцького, уряд разом із міжнародними партнерами багато зусиль спрямовує на розмінування деокупованих Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Завдяки чому щодня збільшуються розміновані площі.

Заступник міністра додав, що, крім допомоги у розмінуванні, важливою є фінансова підтримка аграріїв. Він нагадав, що у березні цього року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для аграріїв.

«У середині березня уряд прийняв постанову, яка дозволяє аграріям ще рік - до 31 березня 2024 року - отримувати пільгові кредити. Відсоткова ставка компенсується з державного бюджету. Це є важливо для підтримки виконання весняно-польових робіт", - додав Висоцький.

За його словами, третій напрямок державної підтримки аграріїв - це гранти на розвиток або створення садів, тепличних господарств та пероробних підприємств. За цим напрямком держава надає до 70% коштів, необхідних для створення чи розвитку бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні від початку 2023 року господарства аграрного сектору отримали грантових коштів для розвитку свого бізнесу майже на 57,322 млн грн. При цьому господарства, які займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством, отримали 56 млн грн. Одне підприємство на розвиток тепличного господарства отримало 1,26 млн грн.

Також гранти від держави для розвитку на загальну суму 282 млн грн отримало 61 переробне підприємство.

Крім цього, станом на початок квітня 2023 року понад 5 тис. сільгоспвиробників скористалися програмами кредитування на загальну суму понад 22, 54 млрд грн.