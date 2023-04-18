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АНАЛІТИКА

Словаччина дозволила транзит українських сільгосппродуктів, але заборонила імпорт

 

Уряд Словаччини на засіданні в понеділок схвалив запровадження з 19 квітня заборони на імпорт зерна та деяких сільськогосподарських товарів з України, проте не обмежив їхній транзит територією країни, повідомив на брифінгу міністр сільського господарства Словаччини Самуель Влчан.

"Сьогоднішньою постановою уряд не запроваджує заборону на транзит через "шляхи солідарності" до портів, щоб продукція з України, призначена для третіх ринків за межами ЄС, могла й надалі вивозитися", - цитує Влчана агентство TASR.

За даними агентства, заборона імпорту поширюється на зернові, цукор, сухі корми, зерно, хміль, льон, коноплі, фрукти та овочі, продукти переробки фруктів та овочів, а також вино, етиловий спирт сільськогосподарського походження, мед та продукти бджільництва.

За словами словацького міністра, цей крок спрямований на захист словацького агропродовольчого сектора та особливо здоров'я споживачів.

"Польща вдалася до дуже жорстких заборон, і ми мали відреагувати, щоб захистити словацький ринок щодо сільськогосподарських та харчових продуктів, де ми маємо самодостатність", - додав він.

Як повідомлялося, уряд Польщі 15 квітня після з'їзду фермерів заборонив імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор. 16 квітня Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур із України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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