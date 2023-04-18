Україна у І кв. збільшила експорт олії на 14,5%

Україна в січні-березні поточного року збільшила експорт соняшникової олії на 14,5% - до 1 млн 322,611 тис. тонн.

Згідно з даними митної статистики, у грошовому вираженні експорт цієї продукції за перший квартал знизився на 13,6% - до $1 млрд 355,889 млн ($1 млрд 568,449 млн у першому кварталі 2022 року).

За цей період експорт соєвої олії зріс на 36,6% - до 78,091 тис. тонн, у грошах збільшився на 1,6% - до $77,689 млн.

2022 року Україна скоротила експорт соняшникової олії на 16,4%, до $4 млрд 290,336 млн, у грошовому вираженні - на 14,5%, до $5 млрд 464,151 млн.

Експорт соєвої олії у 2022 році становив 237,025 тис. тонн, що на 1,7% менше, ніж у 20211 році. У грошовому еквіваленті експорт зріс на 3,2% - до $304,685 млн.