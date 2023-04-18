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АНАЛІТИКА

Україна у І кв. наростила експорт сирів удвічі, імпорт знизила на чверть

15:44 17.04.2023 |

Новини АПК

 

Україна за підсумками січня-березня 2023 року експортувала 2,082 тис. тонн сирів, що у 2,04 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Згідно з даними митної статистики, у грошовому вираженні експорт становив $10,212 млн, що в 2,3 раза більше за показник роком раніше.

Водночас обсяг імпорту сирів за підсумками січня-березня цього року на 24,9% менше - 7,084 тис. тонн. У грошовому вираженні імпорт скоротився порівняно із зазначеним періодом 2022 року на 8,5% - до $43,520 млн.

При цьому основний експорт сирів здійснювався до Казахстану (54,17% поставок у грошовому вираженні), Молдови (23,86%) та Йорданії (5,39%), імпорт - з Польщі (42,39%), Німеччини (21, 23%) та Нідерландів (8,96%).

Експорт вершкового масла з України зріс на 50,8% - до 2,568 тис. тонн, у грошах - на 44,4%, до $13,891 млн. Імпорт цієї продукції впав у 3,8 раза - до 182 тонн, у грошах - у 3,3 раза, до $1,362 млн.

Основний експорт вершкового масла здійснювався до Молдови (27,97% поставок у грошовому вираженні), Азербайджану (19,10%) та Ізраїлю (13,55%), імпорту - з Німеччини (48,94%), Франції (17,09) %) та Польщі (12,84%).

Крім того, експорт молока та вершків (згущених) зріс учетверо - до 6,747 тис. тонн. Україна в січні-березні 2023 року поставила згущені молоко та вершки на загальну суму $17,680 млн (+83,8% у тому ж порівнянні). Імпорт цієї групи товарів скоротився у 3,2 раза, до 220 тонн, у грошовому вираженні знизився у 4,8 раза - до $940 тис.

Основний експорт молока та вершків згущених прямував до Польщі (21,74% поставок у грошовому вираженні), Ізраїлю (10,16%) та Бангладеш (9,08%), імпорт - з Польщі (55,64%), Чехії (28) ,62%) та Німеччини (13,72%).

Україна 2022 року імпортувала 33,818 тис. тонн сирів (зниження на 38,7% порівняно з 2021 роком) за експорту 8,989 тис. тонн (зростання на 29,8%). Експорт вершкового масла за минулий рік зріс на 29,9%, до 14,104 тис. тонн, імпорт упав у 8,21 раза - до 1,128 тис. тонн. Експорт молока та вершків (згущених) становив 26,696 тис. тонн (+19%), імпорт - 1,214 тис. тонн (зниження у 6,4 раза).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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