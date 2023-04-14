USAID надасть 367 мільйонів на підтримку переробки зернових, олійних та бобових культур в Україні

Програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) надасть 367 млн грн для співфінансування проєктів з підтримки переробки зернових, олійних та бобових культур в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що мета програми - покращити доступ невеликих виробників сільгосппродукції до потужностей з доробки, переробки зернових, олійних та бобових культур на продовольчі, кормові, промислові продукти та біопаливо. Це створить потенціал для виробництва продуктів з доданою вартістю та забезпечить розширення каналів та ринків збуту. А отже, якісно та кількісно покращить продовольчу безпеку України та світу.

Очікується, що в межах проєктів виконавці - українські суб'єкти господарювання - надаватимуть мікро-, малим та середнім підприємствам в Україні експертну, технічну та фінансову підтримку задля розширення переробки зернових, олійних та бобових культур. Діяльність буде спрямована переважно на розширення діючих переробних потужностей, що призведе до збільшення виробництва продуктів переробки зернових з вищою доданою вартістю для внутрішнього споживання та експорту.

Загалом йдеться про реалізацію проєктів: з розвитку регіональних переробних потужностей зернових, бобових та олійних культур, виготовлення товарних партій продукції з високою доданою вартістю, з диверсифікації переробки, а також проєктів з підвищення продуктивності переробних потужностей. Крім цього, будуть підтримані проєкти, які запроваджують кращі практики та стандарти контролю якості на різних етапах переробки продукції, та проєкти, у межах яких буде започатковане або диверсифіковане виробництво біоетанолу чи твердого біопалива з відходів переробки зерна.

USAID очікує, що у результаті реалізації цих проєктів буде запроваджено не менше ніж дві нові технології доробки/переробки зерна, а також збільшена кількість робочих місць. Разом з цим, нові переробні підприємства, створені в межах проєкту, зможуть досягти планових показників виробництва. Водночас, переробні підприємства, які вже працюють, зможуть збільшити обсяги виробництва на 20%, розширити асортимент виробництва на 25% та збільшити обсяги продажів на 10% у перший рік.

Кошти будуть надані у межах двадцяти проєктів, терміном впровадження до двох років. Очікується, що сума кожного субгранту буде становити від 10 000 000 до 36 000 000 грн та буде обговорена індивідуально. Кінцевий термін подання концепцій 1-ого етапу - 15 травня 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня 2023 року у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України стартувала програма від USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО), у межах якої невеликі агровиробники зможуть отримати добрива для ярих і озимих культур та насіння соняшника.

Програма була розрахована на фермерів: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Заявки на отримання насіння соняшника вже не приймаються.