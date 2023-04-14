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АНАЛІТИКА

Урожай пшениці в Україні буде значно нижчим за середній, але у світі – майже рекорд – ООН

11:01 14.04.2023 |

Новини АПК

 

Світовий врожай пшениці у 2023 році становитиме близько 786 млн тонн, він стане другим за величиною в історії, прогнозує Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Більший урожай був тільки одного разу - минулого року.

Що стосується України, то через війну врожай пшениці буде значно нижчим за середній, прогнозує ФАО.

"В силу економічних наслідків війни, включно з низькими відпускними цінами, багато фермерських господарств відмовляються від посіву пшениці. Через це, а також з урахуванням засушливих умов у деяких південно-східних районах, у 2023 році очікується урожай пшениці на рівні значно нижчому за середній", - вказують аналітики ООН.

В ЄС спостерігається помірне зростання виробництва пшениці проти попереднього року завдяки збільшенню посівів і загалом хорошим умовам, попри засуху в окремих країнах, таких як Іспанія, Італія і Португалія.

У США нещодавні дощі забезпечили деяке полегшення та посів озимих, тому там прогнозується зростання виробництва.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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