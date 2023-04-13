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Через пестициди Словаччина забороняє переробку й продаж українського зерна
23:37 13.04.2023 |
Міністерство сільського господарства Словаччини в четвер розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.
Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".
Рішення про обмеження у Словаччині ухвалили після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".
"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині", - зазначає міністерство.
Про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі в п'ятницю.
"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти", - підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.
Україна, один з найбільших світових експортерів зерна, після початку повномасштабного вторгнення Росії тривалий час узагалі не могла експортувати збіжжя через Чорне море, що змусило її шукати альтернативні шляхи експорту.
Велика кількість українського зерна, дешевшого, ніж вирощене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи. Це негативно вплинуло на місцевих фермерів. Минулого тижня Польща оголосила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит дозволить.
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