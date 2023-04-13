Витрати українських аграріїв на посівну цьогоріч зростуть на 19% - експерт

У поточному сезоні витрати українських аграріїв на посівну зростуть на 19% - до 230 млрд грн.

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"В цілому затрати на посівну кампанію у цьому сезоні зростуть на 19%. У загальній сумі потрібно буде витратити близько 230 млрд грн, що є досить значними коштами", - розповів він.

Марчук зазначив, що у 2023 році українські аграрії проводять посівну кампанію у складних умовах через нестачу фінансування. Він додав, що обмежені можливості експорту агропродукції не дозволяють українським аграріям накопичувати додаткові кошти, які можна було б використати на посівну.

Водночас, за його словами, недостатнє фінансування не спричинить зменшення посівних площ, які у 2023 році прогнозуються на рівні понад 19 млн га. Марчук зауважив, що через замінування та тимчасову окупацію в Україні цього року не буде засіяно близько 7 млн га землі.

Експерт наголосив, що навіть в умовах зменшення посівних площ Україна буде повністю забезпечена продовольством.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що зерновими та технічними культурами під урожай 2023 року буде засіяно 19,3 млн га, що майже співставно з показником 2022 року у 19,8 млн га.

Українські аграрії станом на 7 квітня 2023 року вже посіяли 620,5 тис. га зернових та зернобобових культур.