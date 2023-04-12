Мінсільгосп США підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 2 млн тонн і пшениці на 1 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) в оновленому глобальному прогнозному балансі основних культур за березень збільшило прогноз експорту кукурудзи з України в 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 2 млн тонн порівняно з даними за лютий - до 25,5 млн тонн із 23,5 млн тонн, а пшениці - на 1 млн тонн, до 14,5 млн тонн із 13,5 млн тонн.

Згідно з оновленими прогнозами USDA, у 2022/2023 МР показники України з виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на рівні попереднього прогнозу - 21 млн тонн і 27 млн тонн відповідно.

Глобальні прогнози на 2022/2023 МР щодо пшениці цього місяця вказують на стабільне виробництво, збільшення споживання, скорочення обсягів торгівлі та кінцевих запасів. Прогноз світового виробництва залишається на рівні 789 млн тонн, що лише на 0,1 млн тонн більше за попередній прогноз.

USDA підвищило прогноз світового споживання пшениці на 2,9 млн тонн - до 796,1 млн тонн, здебільшого через зростання споживання в Індії та збільшення використання кормів і залишків для Китаю та ЄС.

USDA знизив прогноз світової торгівлі пшеницею на 1,2 млн тонн - до 212,7 млн тонн через скорочення експорту ЄС (-2,0 млн тонн, до 35 млн тонн), Аргентини (-1,0 млн тонн, до 5,5 млн тонн) та Бразилії (-0,9 млн тонн, до 3,5 млн тонн), у той час як зростання прогнозується для Росії (+1,5 млн тонн, до 45 млн тонн) та України (+1 млн тонн, до 14,5 млн тонн).

Китай залишається провідним світовим імпортером пшениці у 2022/2023 році. Прогноз китайського імпорту пшениці збільшено на 2 млн тонн - до 12,0 млн тонн, що стане найвищим обсягом імпорту пшениці в Китай з 1995/1996 МР.

Прогнозовані кінцеві світові запаси пшениці на 2022/2023 рік знижено на 2,1 млн тонн - до 265,1 млн тонн, що є найнижчим показником з 2015/2016 МР.

Що стосується кукурудзи, то на світовому ринку очікується скорочення виробництва, експорту та кінцевих запасів. Світове виробництво кукурудзи у 2022/2023 МР очікується на 3 млн тонн нижче - 1 144,5 млн тонн.

Зниження виробництва кукурудзи прогнозується в Аргентині (-3 млн тонн, до 40,0 млн тонн), ЄС (-1,2 млн тонн, до 53,0 млн тонн), Сербії та Уругваї. В Аргентині виробництво знижується, оскільки тривала спека протягом березня вплинула на врожайність пізніх посівів кукурудзи, незважаючи на локально сприятливі опади протягом місяця. Виробництво кукурудзи в ЄС буде скорочено за рахунок в Угорщині, Італії та Болгарії, але воно буде частково компенсовано зростанням врожаю в Німеччині та Польщі. Наростить виробництво Росія (+1,8 млн тонн, до 15,8 млн тонн).

Очікується, що у 2022/2023 МР світові експортні поставки скоротяться на 0,9 млн тонн порівняно з попереднім прогнозом - до 173,8 млн тонн. Основні зміни у світовій торгівлі передбачають зниження експорту кукурудзи Аргентиною (-3 млн тонн, до 25 млн тонн), Мексикою (-0,4 млн тонн, до 0,2 млн тонн), Бірмою та Сербією, зі зростанням для України (+2 млн тонн, до 25,5 млн тонн) та Росії (+0,8 млн тонн, до 4,1 млн тонн).

Світові кінцеві запаси кукурудзи прогнозуються на рівні 295,3 млн тонн, що на 1,1 млн тонн менше порівняно з даними в попередньому прогнозі.