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Аграріїв звільнили від сплати податків на заміновані та окуповані землі
16:45 12.04.2023 |
Верховна Рада України прийняла законопроєкт 7632, який звільняє від необхідності сплачувати плату за землю, мінімальне податкове зобов'язання та єдиний податок за сільськогосподарські угіддя, які розташовані на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ, та за землі, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами.
"Фермери чекали на прийняття цього законопроєкту з нетерпінням, адже необхідність сплачувати податки за землі, які фактично неможливо використовувати, окрім іншого, могло підштовхувати фермерів йти на порушення техніки безпеки. Зокрема, обробляти землі, які ще не розміновано або розміновувати самотужки, що є небезпечним для життя і здоров'я", - зауважив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
Задля прозорості застосування норм закону Мінагрополітики ініціюватиме окрему процедуру моніторингу використання таких земельних ділянок.
Раніше повідомлялося, що в рамках гуманітарного розмінування України першочергово планується очистити від російських снарядів та мін сільськогосподарські землі, де планується посів овочевих та баштанних культур.
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