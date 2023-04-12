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Перевірка суден у рамках «зернової угоди» відновилася, - ООН
14:00 12.04.2023 |
Перевірки суден у рамках "зернового коридору" відновилися після одноденної зупинки.
Про це заявив представник ООН Ісміні Палла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Інспекції відновилися в середу на борту суден, які працюють в рамках чорноморської зернової угоди з Україною", - йдеться у повідомленні.
Що цьому передувало
Вчора у Мінінфраструктури України заявили, що Росія блокує "зерновий коридор", а ситуація дійшла до критичної стадії.
Відомо, що Україна подала для перевірки назви трьох суден, проте росіяни викреслили їх і подали інші назви. Внаслідок чого жоден з кораблів не пройшов інспекцію.
Сьогодні речник генсека ООН підтвердив блокування "зернової угоди". Він зазначив, що сторонам потрібен час для досягнення згоди. Він нагадав, що в рамках домовленостей судна перевіряються офіційними особами України, Росії, Туреччини та ООН у водах біля узбережжя Стамбула.
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