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АНАЛІТИКА

Перевірка суден у рамках «зернової угоди» відновилася, - ООН

 

Перевірки суден у рамках "зернового коридору" відновилися після одноденної зупинки.

Про це заявив представник ООН Ісміні Палла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Інспекції відновилися в середу на борту суден, які працюють в рамках чорноморської зернової угоди з Україною", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Вчора у Мінінфраструктури України заявили, що Росія блокує "зерновий коридор", а ситуація дійшла до критичної стадії.

Відомо, що Україна подала для перевірки назви трьох суден, проте росіяни викреслили їх і подали інші назви. Внаслідок чого жоден з кораблів не пройшов інспекцію.

Сьогодні речник генсека ООН підтвердив блокування "зернової угоди". Він зазначив, що сторонам потрібен час для досягнення згоди. Він нагадав, що в рамках домовленостей судна перевіряються офіційними особами України, Росії, Туреччини та ООН у водах біля узбережжя Стамбула.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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